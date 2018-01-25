مقتل أربعة مدنيين أمريكيين في هجوم على فندق بكابول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن أربعة مدنيين أمريكيين قتلوا وأصيب آخران في هجوم استهدف فندق في كابول، يوم السبت الماضي.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان "بوسعنا التأكيد أن هناك أربعة مواطنين أمريكيين قتلوا وأصيب اثنان".

وأضافت "نقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

كانت وسائل إعلام محلية أعلنت عن مقتل 43 شخصافي اقتحام فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول، مساء السبت 20 يناير/ كانون الثاني.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مصدر مطلع، أن "عدد القتلى بلغ 43، بينهم ما لا يقل عن 11 أجنبيا من فريق عمل شركة الطيران الأفغانية (كام آير)"، حسب الأناضول.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، الأحد الماضي 21 يناير/ كانون الثاني، إن 14 أجنبيا قتلوا بالإضافة إلى 4 أفغان، حسب أ ف ب.