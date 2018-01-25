تسجيل
14:07 25 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    تركيا

    تركيا تكشف لأول مرة عن مركز التنسيق الذي تدار منه "غصن الزيتون"

    © REUTERS/ OSMAN ORSAL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت وسائل إعلام تركية لأول مرة عن مركز تنسيق معلومات الدولة بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، الذي يعتبر مركزا لجمع وتحليل وتقييم المعلومات أولا بأول وتقديمها إلى مركز صنع القرار، والذي تدار منه حاليا عملية "غصن الزيتون".

    مقاتلة تركية
    © AP Photo/ Anatolia, Kenan Gurbuz
    عفرين: إعلان إسقاط طائرة تركية
    وبحسب "ترك برس"، فإن المركز يقوم بنشاط مشترك من خلال جمع البيانات عن العمليات التي تقوم بها تركيا وفي مقدمتها عملية غصن الزيتون وكافة التطورات في البلاد.

    ويعمل في المركز 155 موظفا على مدار الساعة، حيث يضم المركز ممثلين عن رئاسة الوزراء وجميع الوزارات، ويتم جمع المعلومات من المصادر المحلية أثناء العمليات ومن ثم تقديمها إلى الرئيس.

    ويتوفر في المركز نظام تابع لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية، لإجراء اتصالات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، حيث تتم اتصالات مباشرة مع قيادات الوحدات العسكرية المرابطة على حدود البلاد، والوحدات الأمنية، ومدراء الأمن، وقادة قوات الدرك، والولاة في كافة الولايات التركية.

    وتم تأسيس مركز تنسيق معلومات الدولة بمرسوم رئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2015، والهدف منه إدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد وقوعها، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

    وتملك البلدان المتطورة مراكز مشابهة لمركز تنسيق معلومات الدولة التركي، حيث يعتبر الأخير "مركز عمليات" يتابع التطورات في الولايات التركية الـ81، ويجمع ويحلل ويقوم بتقييم المعلومات عن كافة التطورات في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والصحية، والأمنية وما شابه في البلاد.

    وفي وقت سابق، اطّلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تطورات وسير عملية "غصن الزيتون" من المركز المذكور، وأطلعه قادة عسكريون وولاة على آخر المستجدات حول العملية.

    انظر أيضا:

    الأركان التركية: المقاتلات قصفت اليوم 47 هدفا في إطار عملية "غصن الزيتون"
    وزير المالية التركي: عملية "غصن الزيتون" ستؤثر إيجابيا على توقعات اقتصاد 2018
    قطر تعلن موقفها من عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا
    اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار معركة غصن الزيتون في عفرين, أخبار تركيا, عملية غصن الزيتون, معركة عفرين, مركز تنسيق معلومات الدولة لعملية غصن الزيتون, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا
    أجمل جامعات أوروبا وفقا لـ "تايمز للتعليم العالي"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك