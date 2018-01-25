الولايات المتحدة تدعو الصين للمشاركة في مناورة بحرية رغم الخلافات

وأضاف تشان أن الصين أرسلت فريقا لمناقشة الترتيبات الأولية مع الولايات المتحدة، ولم يذكر أي تفاصيل.
وتوصف مناورة "حافة المحيط الهادي" بأنها أكبر المناورات البحرية الدولية وتجري كل عامين في هاواي، خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، وشاركت الصين في هذه المناورة من قبل.
ولطالما شكا مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية من أن الصين ليست صريحة بالقدر الكافي فيا يتعلق بحشدها العسكري السريع، وفي المقابل يتهم المسؤولون الصينيون واشنطن بوصف بلادهم بعبارات مريبة مرتبطة "بالحرب الباردة".
ونددت الصين الأسبوع الماضي بدورية قامت بها سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي في إطار عملية للتأكيد على حرية الملاحة في المنطقة ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.
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