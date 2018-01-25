ترامب: يجب على إسرائيل تقديم تنازلات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، إنه "يجب على تل أبيب تقديم تنازلات"، وذلك خلال حديثه عن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.