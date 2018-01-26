القوات المسلحة الأوكرانية تخرق نظام وقف إطلاق النار

دونيتسك — سبوتنيك. قال المتحدث باسم قيادة العمليات: "خلال الــ 24 ساعة الماضية قامت القوات المسلحة الأوكرانية بخرق نظام وقف إطلاق النار 6 مرات. وتم إطلاق النار على المناطق التابعة لمراكز سكنية. وذلك باستخدام مدافع الهاون (عيار 120 مم و82 مم) بالإضافة إلى أنواع مختلفة من قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة ذات عيار ثقيل.

من جانبه أعلن المكتب الإعلامي التابع للعملية العسكرية في دونباس إصابة اثنين من العسكريين الأوكرانيين بجروح إثر خرق نظام إطلاق النار من قبل المسلحين 3 مرات خلال الــ 24 ساعة الماضية.وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: "قام المسلحون بخرق نظام وقف إطلاق النار 3 مرات على مدى الــ 24 ساعة الماضية. وأصيب عسكريان بجروح خلال تنفيذهما المهام القتالية. وقد تم نقل هذين العسكريين إلى المستشفى العسكري على وجه السرعة وتقديم المساعدة الطبية المطلوبة لهما.يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من تصاعد الأزمة.