فقدان عبارة تنقل 50 شخصا في وسط المحيط الهادي

استمرت، اليوم السبت، عمليات البحث عن عبارة تحمل 50 شخصا فقدت منذ أكثر من أسبوع قرب كيريباتي وهي دولة مكونة من مجموعة من الجزر المرجانية في وسط المحيط الهادي.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال مسؤولو عمليات الإنقاذ في نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم، إنه تم الإعلان عن فقدان العبارة "أم في بوتيراوي" التي تقوم برحلات بين الجزر في وقت متأخر الجمعة.

وأبحرت العبارة التي يبلغ طولها 17,5 متر في 18 كانون الثاني/يناير من جزيرة نونوتي باتجاه بيتيو تاراوا أحدى جزر كيريباتي.

© REUTERS/ HANDOUT العثور على حطام سفينة أمريكية في أعماق المحيط الهادي

وكان من المتوقع أن تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الإنقاذ النيوزيلندي "نعرف أن المركب خضع لاصلاحات قبل إنطلاقه".

وأضاف، "هذا قد يكون ساهم في مشاكل للمركب".

وأشار إلى أن "الطقس في هذا الجزء من المحيط الهادي حاليا معتدل مع بعض التقلبات".

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذي كان من المقرر أن تسلكه العبارة.

ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة كيريباتي التي تتألف من 33 جزيرة مرجانية 110 آلاف نسمة، وتقع على بعد 3640 كيلومتر شمال شرق فيجي.