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14:18 27 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أبراج أي سي سي (ICC) في هونغ كونغ

    العثور على قنبلة وزنها 450 كغ في هونغ كونغ

    © Jaume Escofet
    العالم
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    تم إجلاء أكثر من 1300 شخص، اليوم السبت، بعد العثور على قنبلة غير منفجرة تزن 450 كغ تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، وذلك في موقع بناء أحد خطوط المترو بوسط هونغ كونغ، وفقا لصحيفة "South China Morning Post".

    هونغ كونغ- عاصفة مدمرة
    © REUTERS/
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    وذكرت الصحيفة مسبقا، أنه تم اكتشاف القنبلة، التي يبلغ طولها 140 سم وقطرها 45 سم، صباح اليوم، على عمق 15 مترا من قبل عمال يعملون في بناء خط مترو جديد في منطقة وان تشاي الصينية.

    ويعمل رجال مهندسو تفكيك الألغام ورجال الشرطة والإطفاء في الموقع، كما تم تطويق المكان. ولضمان سلامة سكان المدينة، قام رجال الشرطة بتمشيط وتطويق المنطقة بمحيط 800 متر من مكان القنبلة.

    وتمكن المتخصصون من تحديد نوع القنبلة، مؤكدين أنها من نوع " ANM-65"، حيث تم إسقاطها في الفترة بين عامي 1941 و 1945 من قبل قاذفات أمريكية في ذروة الحرب العالمية الثانية. وتحتوي القنبلة على 250 كغ من المواد المتفجرة، ويعتزم الخبراء تحييد القنبلة بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

    وقال قائد فرقة مهندسو تفكيك الألغام للصحيفة بأن أحد الصواعق أصيب بأضرار، مما يجعل أي حركة للقنبلة خطيرة للغاية. وفي حال حدوث انفجار، فإن نصف قطر الضرر يمكن أن يصل إلى 200 متر، في حين أن شظايا القنبلة يمكن أن تنتشر لمسافة تصل إلى 2 كم. ولذلك، فإن المتخصصين يعتزمون فتح ثقبين في القنبلة وحرق المواد المتفجرة، حيث سوف تستغرق العملية حوالي 3 ساعات.

    ويشار إلى أن هذه ليست القنبلة الأولى التي يتم العثور عليها في هونغ كونغ، حيث تم العثور على قنبلة أمريكية يصل وزنها إلى 220 كغ في موقع للبناء في يناير من العام الماضى.

    الكلمات الدلالية:
    العثور على قنبلة في هونغ كونغ, هونغ كونغ
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