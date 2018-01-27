البنتاغون يعلن عن عدم جاهزية نصف طائرات "إف 35" للقتال لهذا السبب

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن تقرير أعد في البنتاغون أن كل الجهود الرامية إلى تحسين أداء طائرة "إف 35" توقفت بسبب العديد من المشاكل.

وقال رئيس قسم البنتاغون للاختبارات العسكرية، روبرت بيلر، في التقرير إن نسبة الطائرات الجاهزة للقتال تبلغ حوالي 50٪، حيث لم يتمكنوا من رفع النسبة بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2014، على الرغم من الزيادة في عدد طائرات "إف 35".

وجاء في التقرير أن إصدارات برامج المقاتلة ظهرت 31 مرة، إلا أن بعض أوجه القصور الرئيسية لم يتم تصحيحها بعد. وإلى الآن لم يتم حل ألف خلل والتي يمكن أن تؤثر على فعالية المقاتلة القتالية.

على سبيل المثال، الطائرة المعدلة "إف 35 بي" وطائرة "إف 35 سي" لا يمكن إعادة تزويدها بالوقود في الهواء. وأن العيوب التقنية تؤثر على صواريخ أرض-جو من طراز " AIM-120" وإطلاق الذخائر الجوية — الأرضية. كما أن الشاشة في خوذة الطيار التي تعرض بيانات حول الرحلة وعن الأهداف، لا تعمل بشكل صحيح.

ويشير التقرير إلى أنه من أجل الانتهاء بشكل كامل من تطوير المقاتلة "إف 35"، يجب على المقاتلة أن تخضع لاختبارات عسكرية مكثفة، والتي تأخرت سنة عن موعدها. وبالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن ينتهي التطوير قبل ديسمبر 2019.

كما أعلن البنتاغون ضرورة خفض تكاليف البرنامج. وفي الوقت نفسه، تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية تسريع عملية انتاج المقاتلة "إف 35"، على الرغم من أن المشكلات التي تم تحديدها في المرحلة الحالية من الاختبار لم يتم بعد تصحيحها.