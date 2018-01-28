"أفريقيا الموحدة" تتصدر برنامج القمة الأفريقية

وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، وجهود إقامة منطقة للتجارة الحرة بالقارة، وتسهيل حرية التنقل بين دولها بدون تأشيرة دخول مما يسهل حركة انتقال البشر،
وسبل الإسراع في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على نقص القدرات في المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا".
وأضاف الوكالة أنه "خلال القمة، يناقش قادة الاتحاد الأفريقي تنفيذ رؤية الاتحاد الاقتصادية الكبيرة التي أطلق عليها "أجندة 2063"،
والتي تتمثل في خطة على مستوى القارة لتسريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالتوازي مع التعبير عن صوت أفريقيا على الصعيد العالمي".
وبحسب الوكالة "تهدف أجندة 2063 لتوحيد أفريقيا حول هدف مشترك للتنمية الاقتصادية، وإنشاء منطقة قارية للتجارة الحرة، وربط القارة بطرق سريعة عابرة للحدود
وربط على كل عواصمها على الأقل بشبكة لسكك الحديد بحلول العام 2063".
ووفقا للاتحاد الأفريقي، فإن هذه الخطة تكتسب طابعا قاريا، غير أن كل دولة من أعضاء الاتحاد مسئولة عن تنفيذ برنامج أو سلسلة من البرامج،
ويسعى الاتحاد الأفريقي لتطوير مشاريع بنيات تحتية في إطار برنامج تطوير البنى التحتية في أفريقيا "بيدا" الذي يعكف حاليا على إنجاز عدة مشاريع طرق وطرق سريعة.
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