فلسطين ستطلب من الدول الأفريقية في أديس أبابا عدم نقل سفاراتها إلى القدس

أكد مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني أعد مشروع قرار يخص مدينة القدس لتقديمه للدول الأفريقية المشاركة في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

رام الله — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "الجانب الفلسطيني أعد مشروع قرار يطالب فيه الدول الأفريقية عدم نقل سفارات بلادها إلى مدينة القدس في إطار التنسيق بالمواقف بين فلسطين والدول الأفريقية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس".

وأضاف المصدر، "إن الجانب الفلسطيني أجرى اتصالات عدة مع الدول الأفريقية المناصرة للقضية الفلسطينية وجرى وضعها في صورة الأوضاع وقد أبدت مساندة للموقف الفلسطيني وعبرت عن رفضها لقرار ترامب الذي أعلن مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل".

وتابع المصدر، "سيتم التنسيق مع الدول الأفريقية خلال القمة والاجتماعات التي سيعقدها الجانب الفلسطيني على هامشها لتنفيذ خطوات ستكون داعمة للقضية الفلسطينية على صعيد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل وألزم المنظمات الدولية بالاعتراف بفلسطين دولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا هاما أمام القمة لوضع المؤتمرين في صورة التطورات السياسية الفلسطينية وخطورة الأوضاع في ظل الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد فلسطيني بأعمال قمة الاتحاد الأفريقي الثلاثين التي انطلقت اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي يفترض أن تناقش تنفيذ رؤية الاتحاد الاقتصادية الكبيرة التي أطلق عليها "أجندة 2063"، والتي تتمثل في خطة على مستوى القارة لتسريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالتوازي مع التعبير عن صوت أفريقيا على الصعيد العالمي".