مروحية تركية تضرب أهدافا في عفرين السورية

أظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد أنه اشتباك بين مروحية تركية تطلق قذائف على مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" الذين بادلوها إطلاق النار من البر في راجو السورية، وفقا لرويترز.

وفتح الهجوم التركي الجوي والبري على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" جبهة جديدة في الحرب الأهلية السورية متعددة الأطراف والمستمرة منذ سبع سنوات.

© Sputnik. Waeel Hafian 450 ألف نازح من عفرين وقراها... والوضع الإنساني متردي

وتعتبر أنقرة مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" إرهابيين، لكن مقاتلي هذه الجماعة لعبوا دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.

ومنذ بدء الهجوم الذي أطلقت عليه أنقرة اسم (عملية غصن الزيتون) قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية ستتجه شرقا نحو بلدة منبج وهو ما قد يضعها في مواجهة مع القوات الأمريكية التي نُشرت هناك.

وجرى نشر قوات أمريكية في منبج وفي محيطها لردع الأتراك والمسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة من الاقتتال فيما بينهم. كما اضطلعت القوات الأمريكية بمهام تدريبية في المنطقة.