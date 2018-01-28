الخارجية الأمريكية ترحب بإطلاق سراح "مؤقت" لمواطن أمريكي في إيران

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بقرار السلطات الإيرانية الإفراج مؤقتا عن مواطن أمريكي من أصل إيراني لسوء حالته الصحية، داعية إلى إطلاق سراح باقي أفراد عائلته.

© AFP 2018/ الولايات المتحدة ممتنة لروسيا مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي في سوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في تغريدة على موقع تويتر، "نرحب بإطلاق سراح باقر نمازي نزرا لتدهور حالته الصحية، ولكننا ننوه إلى أن ذلك الإجراء مؤقت".

وتابعت، "ندعو إلى الإفراج بشكل فوري عن عائلة نمازي، ومنهم ابنه سياميك، فضلا عن غيره من الأمريكيين الذين تحتجزهم الحكومة الإيرانية ظلما".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نقلت عن محامي نمازي، البالغ من العمر 81 عاما، قوله إن موكله أفرج عنه مؤقتا ولمدة أربعة أيام من سجن إيفين بطهران لسوء حالته الصحية.

ويقضي نمازي ووده سياميك عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بعد محاكمات غير علنية وبدون اتهامات معروفة، بحسب الوكالة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو/ تموز الماضي إيران "بعواقب وخيمة" لاحتجازها المواطنين الأمريكيين، من بينهم نمازي.

وجاء في بيان البيت الأبيض، حصلت وكالة "نوفوستي" على نسخة منه، أن "الرئيس ترامب على استعداد لتقديم نتائج جديدة وخطيرة لإيران في حال لم تفرج عن جميع المواطنين الأمريكيين المسجونين ظلما وتأمين عودتهم".

وأضاف البيان، "على مدار40 عاما، استخدمت إيران اعتقال واحتجاز الرهائن كأداة لسياسة الدولة — ولا تزال هذه الممارسة حتى يومنا هذا."