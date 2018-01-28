فرنسا ستتدخل لمنع إعدام أي متشدد فرنسي في العراق أو سوريا

أكدت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، اليوم الأحد أن فرنسا ستتدخل إذا حكم على أي متشدد فرنسي بالإعدام في العراق أو سوريا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ظهر احتمال حدوث مثل هذا الأمر بعد أن قضت محكمة عراقية هذا الشهر بإعدام مواطنة ألمانية من أصل مغربي لانتمائها لتنظيم " داعش " الإرهابي.

وينتهج الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة تعارض عقوبة الإعدام، كما ألغت كل الدول الأعضاء هذه العقوبة.

وعندما سئلت بيلوبيه خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد عن موقف فرنسا إذا حكم على أحد مواطنيها بالإعدام، أجابت "الدولة الفرنسية ستتدخل من خلال التفاوض مع الدولة الأخرى المعنية".

وقد تتضمن أي مفاوضات من هذا القبيل طلبات تسليم، على الرغم من تشديد بيلوبيه على أن كل حالة ستناقش على حدة.

وأعلن النائب العام الفرنسي هذا الشهر، أن ما يقدر بنحو 676 فرنسيا من بينهم 295 امرأة متواجدون في العراق وسوريا.