الجيش التركي: تحييد 557 إرهابيا منذ بدء عملية عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، تحييد 557 إرهابيا من تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش"، منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" شمال غربي سوريا في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان لها أن العملية تسير بحسب الخطة المرسومة، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة، وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية، حسب الأناضول.

وأعلن البيان عن قيام المقاتلات التركية، بتدمير 20 هدفا عسكريا ضمنها مستودع أسلحة وتحصينات، لتنظيمات "بي كا كا/ ب ي د" و"داعش"، خلال غارتها اليوم الأحد.

وشاركت 13 مقاتلة تركية شاركت في غارات اليوم، وعادات إلى مواقعها بسلام بعد تنفيذ مهماتها.

وشددت رئاسة الأركان في بيانها على أن العملية تستهدف الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم.

وأكد البيان على الاهتمام بأوراح المدنيين والممتلكات العامة.

وأضاف أن عمليات اليوم، أسفرت عن تحييد 73 إرهابيا من التنظيمين، لافتا إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية وصل إلى 557.

وأشار البيان إلى أن جنديا تركيا أصيب بجروح طفيفة، واستشهد عنصر من الجيش السوري الحر، وأصيب آخر بجروح طفيفة، في معارك مع الإرهابيين خلال اليوم.