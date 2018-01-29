"سي.إن.إن": أمريكا لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب منبج

ذكرت محطة "سي.إن.إن" الإخبارية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، قوله إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج في شمال سوريا رغم تحذيرات من تركيا لنقلهم فورا.

ونقل الموقع الإلكتروني للمحطة عن فوتيل قوله، أمس الأحد، أثناء رحلة للشرق الأوسط إن سحب القوات الأمريكية من منبج "ليس أمرا نفكر فيه".

© AP Photo/ Petros Karadjias وزير الخارجية التركي: يجب على أمريكا الانسحاب من منبج فورا

وقالت تركيا، التي تشن هجوما عسكريا على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، مرارا إنها ستطرد وحدات حماية الشعب أيضا من منبج التي تقطنها أغلبية عربية وتقع شرقي عفرين.

وتنشر الولايات المتحدة قوات قوامها نحو ألفي جندي في شمال سوريا لدعم تحالف تهيمن عليه وحدات حماية الشعب ساعد في إخراج تنظيم "داعش" من معاقله في سوريا العام الماضي.

ودعت تركيا، التي تعتبر الوحدات تنظيما إرهابيا، واشنطن لإنهاء دعمها العسكري للجماعة والانسحاب من منطقة منبج حيث تتمركز بعض قواتها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم السبت: "الولايات المتحدة بحاجة لإنهاء العلاقة مع المنظمة الإرهابية ودفعها إلى إلقاء كل أسلحتها. عليهم أن يجمعوا الأسلحة التي منحوها والانسحاب من منبج فورا".