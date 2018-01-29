انفجار في مبنى سكني في العاصمة الأذربيجانية وأنباء عن سقوط ضحايا

وقع انفجار في مبنى سكني في العاصمة الأذربيجانية باكو، وهناك أنباء عن سقوط ضحايا.

سبوتنيك .أفادت وكالة "ايه بي ايه" اليوم الإثنين بوقوع انفجار في مبنى سكني في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وذكرت الوكالة بأن الانفجار وقع في منطقة جارا جارييف.

وبحسب الوكالة أن سبب الانفجار يعود إلى تسرب للغاز، وبانه يوجد أشخاص تحت الحطام، كما ويعمل رجال الإنقاذ في مكان

الحادث لمساعدة المصابين وإنقاذ الأشخاص الذين تحت الركام.