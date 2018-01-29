نتنياهو: إيران تعلن رغبتها في تدمير إسرائيل وهذا لن ينجح به أحد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران تتحدث صراحة عن الرغبة في تدمير إسرائيل، وهذا لن ينجح به أحد.

موسكو — سبوتنيك . وقال نتنياهو: "على مدى 75 عاما بعد هذا الجحيم، ما زلنا مستعدين لمواصلة منع أي محاولات لمثل هذه الهياكل من هذا النوع من الإيديولوجيا، وفي مقدمتها إيران، التي تقول علنا أنها تريد تدميرنا. ولن ينجح أي منهم. ولن تتمكن الأنظمة الإرهابية ولا مبعوثيها من تحقيق ذلك".

وأضاف نتنياهو

"من الهاوية العميقة التي كنا فيها، من شعب كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، تحولنا إلى دولة قوية تستطيع أن تكافح من أجل نفسها، والتي تستطيع أن تدافع عن نفسها بنفسها. وهذه نقطة تحول من هذا القبيل، ربما لا توجد في تاريخ الأمم. إن مثابرتنا في الاستعداد للقتال من أجل أنفسنا وحماية أنفسنا هو الجدار الحديدي الذي يستحيل خرقه".

وقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، اليوم الإثنين، وعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المتحف اليهودي ومركز التسامح.

وفي وقت لاحق، تحدث القادة إلى ضيوف المركز بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى "ضحايا الهولوكوست" والذكرى السنوية الـ 75 لانتفاضة معتقلي معسكر "سوبيبور" في بولندا.