الخارجية التركية تنتقد تصريحات أوروبية لا ترى "بي كا كا" تهديدا لأوروبا

انتقدت الخارجية التركية، اليوم الإثنين، تصريحات كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي حول منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

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وقالت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي إن "منظمة بي كا كا الإرهابية، ومثيلاتها (لم تسمها) لا تمثل تهديدا للاتحاد الأوروبي"، حسب الأناضول

جاء ذلك في بيان خطي صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، حول تصريحات كاتي بيري.

وأضاف أقصوي في بيانه: "من المؤسف أن تتولى شخصية لم تدرك عدم قابلية أمن أوروبا للتجزئة، وأهمية التعاون الحازم ضد المنظمات الإرهابية، مهمة مقررة في البرلمان الأوروبي".

وتابع قائلا: "لا يمكن القبول بعمل شخص كمقرر لبلادنا، لا يعتبر إحدى المنظمات الإرهابية التي تشكل أكبر تهديد تجاه تركيا، على أنها مصدر للتهديد".

وأكد أقصوي أن التصريحات، تلقي بظلالها على سمعة البرلمان الأوروبي.

وتقوم تركيا بعملية عسكرية في عفرين السورية للقضاء على الإرهاب، وتحديدا منظمتى "داعش" و"بي كا كا".