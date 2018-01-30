حرس الحدود الأفغاني يعتقل إيرانيا حاول تهريب 67 كيلوغراما من المخدرات

ألقت قوات حرس الحدود الأفغاني القبض على إيراني كان يحاول تهريب عشرات الكيلوغرامات من المخدرات إلى إيران عبر ولاية فرآه الحدودية.

كابول — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن "المهرب خبأ بمهارة 67 كيلوغراما من مادة كريستال المخدرة داخل إطارات الصهريج من أجل إدخالها إلى الأراضي الإيرانية".

وأوضحت الوزارة أن عناصر حرس الحدود في معبر "أبو نصر فراهي بولاية فراه استطاعوا ضبط السيارة وتحويل السائق للجهات المختصة.

في سياق متصل، عثرت دورية للشرطة الأفغانية على كمية كبيرة من الأفيون بالقرب من إحدى نقاط التفتيش بولاية قندهار جنوب البلاد.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان منفصل، إن الشرطة الوطنية "ضبطت 356 كيلوغراماً من الأفيون، وقامت بتسليمها إلى الجهات المختصة التي فتحت تحقيقاً رسمياً حول القضية.

وتعتبر أفغانستان المصدر الأكبر للمخدرات في العالم، ويتم زراعة الحشيش في القرى والارياف بالمناطق المتوترة أمنياً، وعلى الرغم من المساعي المبذولة وانفاق ملايين الدولارات إلا ان الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين فشلوا في احتواء هذه الظاهرة.