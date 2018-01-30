حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور بن كاردين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهموه بالتساهل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا لمحاولاتها التدخل في الانتخابات الأمريكية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy بوتين يكشف عن أسلحة الجيل الجديد في الجيش الروسي

وقال شومر في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "هذه عقوبات إلزامية. أقرها مجلس الشيوخ بواقع 97 صوتا مقابل اثنين. هو يتجاهلها ولا يطبقها".

وأضاف "هذا تقصير شديد في أداء الواجب من جانب الرئيس ترامب الذي يبدي تصميما أكبر على تقويض حكم القانون في هذا البلد من مواجهة بوتين".

وكانت وزار الخزانة الأمريكية قد أصدرت ما يسمى بـ"تقرير الكرملين" ، تضمن أسماء تقريبا جميع أعضاء قيادة الدولة الروسية وكبار رجال الأعمال، في المجموع أكثر من 200 شخص، وتم إعداد هذه القائمة في إطار قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017.

هذا القانون، لا يستتبع تلقائيا فرض عقوبات ضد الشخصيات المدرجة في القائمة المذكورة، بل يعني أنه يمكن فرض التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضدهم في المستقبل.