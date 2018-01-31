زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أفغانستان

هز زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، لكن لم ترد بعد أي تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر.

© Fotolia/ Peyman Kaiedi زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال شرق أفغانستان

وقال مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، إن الزلزال، الذي شعر به أيضا سكان باكستان، وقع على بعد 270 كيلومترا شمال شرقي كابول في منطقة جبال هندوكوش وعلى عمق 180 كيلومتراً، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فيض أباد.

وكانت أفغانستان، شهدت في عام 2015، زلزالاً قوته 7.6 درجة، وُصف بأنه "أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2005"، تسبب في هزات في الهند وباكستان وقرغيزيا وأذربيجان وكازاخستان، وأدى إلى مقتل 180 شخصاً وإصابة المئات.