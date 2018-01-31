ألمانيا تعتقل ثلاثة أفراد في استهدافها لعصابات الاتجار بالبشر

اعتقلت الشرطة الألمانية ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في عملية شملت أنحاء مختلفة من البلاد استهدفت عصابة متهمة بتهريب مهاجرين إلى ألمانيا على متن شاحنات العام الماضي.

© flickr.com/ Isriya Paireepairit ألمانيا والأردن تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

وقالت الشرطة إنها اعتقلت تركياً يبلغ من العمر 44 عاما وبولنديا عمره 37 عاما وبلغاريا عمره 53 عاما خلال مداهمات لسبع عقارات في برلين وبريمن وولاية نورد راين فستفاليا وساكسونيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة أن المحققين يعتقدون أن المهربين أدخلوا ما لا يقل عن 160 مهاجرا إلى ألمانيا في صيف وخريف 2017، وأن بعضهم كانوا مختبئين في شاحنات وراء بضائع ورافعات.

ومازالت الهجرة قضية حساسة سياسيا في ألمانيا بعد قرار المستشارة أنغيلا ميركل فتح الحدود أمام أكثر من مليون مهاجر ولاجئ في 2015 و2016.

وقالت الشرطة إن المهربين طلبوا ثمانية آلاف يورو عن كل مهاجر وأحضروا أكثرهم عبر بولندا أو جمهورية التشيك بعد توجههم شمالا من البلقان.