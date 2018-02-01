مقتل شخص في حادث قطار يقل نوابا جمهوريين في أمريكا

وقالت ساندرز، إنه تأكد مقتل شخص واحد وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء التصادم، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأضافت "لا إصابات خطيرة بين أعضاء الكونغجرس أو العاملين معهم".
وذكر السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي كان على متن القطار، على موقع "تويتر" إن ثلاثة أشخاص كانوا في الشاحنة وإن أحدهم قتل. مشيرا إلى أن أحد الشخصين الآخرين أصيب بجروح خطيرة والآخر تعرض لإصابات طفيفة.
An Amtrak passenger train carrying Republican members of the US Congress from Washington to a retreat in West Virginia slammed into a garbage truck on Wednesday in Crozet, Virginia, killing at least one person aboard the truck, authorities said. https://t.co/VDKSnwRlm4 pic.twitter.com/fwZyGGMkJb— China Daily (@ChinaDailyUSA) January 31, 2018
وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم وراكبين إلى مستشفى محلي بعد معاناتهم من إصابات طفيفة، بينما جرى فحص عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا جيسون لويس، في مستشفى محلي للاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ عقب التصادم.
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