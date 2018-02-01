مقتل شخص في حادث قطار يقل نوابا جمهوريين في أمريكا

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في اصطدام قطار ركاب يقل أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأمريكي، بشاحنة قمامة في كروزي بفرجينيا.

© AP Photo/ Frank Franklin II بالفيديو والصور... إصابة 15 على الأقل في حادث قطار بأستراليا

كان القطار يقل الجمهوريين من واشنطن إلى منتجع في وست فرجينيا، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وقالت ساندرز، إنه تأكد مقتل شخص واحد وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء التصادم، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضافت "لا إصابات خطيرة بين أعضاء الكونغجرس أو العاملين معهم".

وذكر السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي كان على متن القطار، على موقع "تويتر" إن ثلاثة أشخاص كانوا في الشاحنة وإن أحدهم قتل. مشيرا إلى أن أحد الشخصين الآخرين أصيب بجروح خطيرة والآخر تعرض لإصابات طفيفة.

An Amtrak passenger train carrying Republican members of the US Congress from Washington to a retreat in West Virginia slammed into a garbage truck on Wednesday in Crozet, Virginia, killing at least one person aboard the truck, authorities said. https://t.co/VDKSnwRlm4 pic.twitter.com/fwZyGGMkJb — China Daily (@ChinaDailyUSA) January 31, 2018

​وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم وراكبين إلى مستشفى محلي بعد معاناتهم من إصابات طفيفة، بينما جرى فحص عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا جيسون لويس، في مستشفى محلي للاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ عقب التصادم.