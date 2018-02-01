الخزانة الأمريكية تخفي جزءا من "تقرير الكرملين" تجنبا لسحب الأصول من قبل المذكورين به

أعلنت الخزانة الأمريكية، في بيان لها صدر بطلب من وكالة "سبوتنيك"، أن الخزانة قررت الحفاظ على سرية جزء مما يعرف بـ "تقرير الكرملين"، تجنبا لسحب الأصول من قبل من يشملهم التقرير.

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان: " أدخلت الخزانة ملحقا مغلقا إلى التقرير، تجنبا لهرب أصول الشخصيات والمنظمات الواردة فيه، وكذلك تجنبا للكشف عن معلومات سرية".

وفي السياق الأمريكي المتصل بـ"تقرير الكرملين"، صرح السيناتور الأمريكي، بن كاردين، اليوم الخميس، بأن أعضاء الكونغرس يشعرون بخيبة أمل بسبب عدم فرض عقوبات على أساس المعلومات التي يتضمنها "تقرير الكرملين".

وردا على سؤال: "هل، من وجهة نظره، هناك عقوبات ستفرض على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في تقرير الكرملين"، قال بن كاردين، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الكونغرس للشؤون الدولية، لوكالة "سبوتنيك": "إنهم — في الإدارة الأمريكية — لم يتخذوا هذا القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل بسبب عدم فرض أية عقوبات".

وبحسب كاردين، سيتابع الكونغرس باهتمام الوضع حول "تقرير الكرملين" وسيقوم بتنظيم جلسات استماع بشأن هذا الموضوع.