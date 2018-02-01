محكمة بريطانية تدين شخصا دهس مصلين مسلمين في لندن

أدانت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، رجلا قام بدهس مجموعة من المصلين المسلمين عمدا خارج مسجد شمالي لندن، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 12 آخرين.

© REUTERS/ Baz Ratner المشاعر المناهضة لليهود تسجل رقما قياسيا في بريطانيا

وقالت المحكمة إن دارين أوزبورن اتجه لكراهية المسلمين ، بسبب مشاهدته مسلسلا تلفزيونيا يحكي قصة استغلال جنسي للأطفال تتضمن بريطانيين من أصل باكستاني، بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وأعلنت المحكمة أن الرجل بدأ بعد ذلك في البحث عن شخصيات وجماعات يمينية، الأمر الذي أقحمه في دوامة من التطرف والرغبة في تنفيذ هجوم، حيث أكد دين هايدون، قائد قيادة مكافحة الإرهاب في لندن "ما تظهره هذه القضية هو أن الأفراد يمكن أن يتحولوا سريعا إلى التطرف".

وتابع هايدون "بصراحة بعض الأفراد يبحثون عن مواد اليوم ويقررون تنفيذ هجوم في المساء".

ووصف أوزبورن في رسالة خطية تركت في السيارة، التي ارتكب بها الواقعة، الرجال المسلمين بأنهم مغتصبون وعبر عن احتقاره لرئيس بلدية لندن صادق خان وزعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين.

واعترف المتهم للمحلفين في وقت لاحق أنه أراد قتل كوربين في نفس يوم الهجوم، وخلصت المحكمة اليوم إلى إدانة أوزبورن بالقتل ومحاولة القتل وقال الإدعاء والشرطة إنه عمل إرهابي.

يذكر أن كراهية المسلمين استحوذت على فكر أوزبورن، البالغ من العمر 48 عاما، الذي لم يكن له آراء يمينية قبل مشاهدة مسلسل "ثري جيرلز"، على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الذي يتناول قصة ثلاث فتيات وقعن فريسة لعصابات تستغل الأطفال جنسيا.