سيارة تدهس حشدا من المارة في مدينة صينية

دهست سيارة حشدا من المارة في مدينة شنغهاي الصينية، وأدت إلى إصابة 18 شخصا.

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بكين — سبوتنيك . ذكرت تقارير إخبارية أن سيارة دهست حشدا من المارة في مدينة شنغاي الصينية، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن 3 من المصابين حالتهم خطيرة.

وذكرت "شينخوا" أن النيران اشتعلت في السيارة عقب الحادث.

وقالت الشرطة الصينية إن عملية الدهس حادث طريق تسبب فيه السائق الذي كان يدخن أثناء قيادة سيارة محملة بالوقود.