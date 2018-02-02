أمريكا تدعو روسيا لممارسة المزيد من النفوذ على الأسد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، يوم أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحث روسيا على استخدام نفوذها الفريد على الحكومة السورية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

© Sputnik. Michael Klimentyev الخارجية الروسية: لا دليل على إخفاء دمشق أسلحة كيميائية

صرح المتحدث الصحفي باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي، بأن حكومة بلاده تحث روسيا على استخدام نفوذها على الحكومة السورية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتابع نويرت قائلا:"من الواضح أنه لدى روسيا تأثير فريد على الحكومة السورية، ولكن روسيا تتخذ الخيار الخاطئ،

ويجب أن تستخدم نفوذها لعدم السماح للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيها، ونحن نناشد الحكومة الروسية للعمل على ذلك

وتابع قائلا: "روسيا بحاجة لبذل المزيد من الجهد".

وتأتي تصريحات الخارجية الأمريكية عقب تصريحات لمسؤولين أمريكيين بارزين، يوم الخميس، قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لتنفيذ عمل عسكري آخر ضد قوات الحكومة السورية إذا اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية.