إطلاق سراح خبير عسكري بيلاروسي بعد أكثر من 6 أعوام من الاعتقال في ليبيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينغوف، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح الخبير العسكري البيلاروسي، فياتشيسلاف كاتشورا، الرئيس السابق لأركان الفصيل 334 من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات السوفياتية، من الأسر في ليبيا بفضل جهود روسيا.

© REUTERS/ Ahmed Jadallah خطة "اليونيسيف" لإنقاذ أطفال ليبيا في 2018

وقال دينغوف لوكالة "سبوتنيك" : "بعد مفاوضات طويلة تمكنا من الإفراج عن فياتشيسلاف كاتشورا، الذي كان معتقلاً في ليبيا على مدى ست سنوات ونصف"، مشيرا إلى أن رئيس الشيشان شارك شخصيا في مسألة الإفراج عنه بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية ومجموعة التواصل لشؤون التسوية الليبية.

ونوه دينغوف إلى أنه على الرغم من احتجاز كاتشورا، لأكثر من ستة أعوام، إلا أنه في حالة صحية جيدة.

يذكر في هذا السياق، أن كاتشورا كان قد قدم إلى ليبيا في حزيران/يونيو 2011، كجزء من مجموعة من المتخصصين الدوليين من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس. وفي آب /أغسطس2011، تم احتجاز المجموعة من قبل الثوار، الذين اتهموهم بالتعاون مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وتم في وقت لاحق، إطلاق سراح قسم من المعتقلين، لكن وحتى اللحظة الأخيرة، لم يعرف شيء ملموس عن مصير كاتشورا.