أمريكا تتخذ قرارا بحظر الأسلحة على جنوب السودان خلال ساعات

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولهم إن الولايات المتحدة ستفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية في البلاد.

وصرحت المصادر لـ"رويترز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن الأمر، اليوم، وطلبت عدم نشر اسمها.

وتشير هذه الخطوة في حال اتخاذها إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.

© REUTERS/ Tiksa Negeri "إيقاد" تدعو لاجتماع استثنائي حول الأوضاع في جنوب السودان

واستقلت أحدث دولة في العالم (جنوب السودان) عن السودان في 2011، لكن سرعان ما تفجرت فيها حرب أهلية في 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدنكا وقوات نائبه السابق ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير

وقُتل عشرات الألوف وشُرد نحو ثلث سكان جنوب السودان، الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة، من مناطقهم متسببين في أكبر أزمة لجوء في أفريقيا.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما يقدر بمليوني طفل في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية غير ملتحقين بمدارس جراء احتدام العنف في جنوب السودان. وتضيف المنظمة أن العنف أرغم أيضا ربع المدارس على إغلاق أبوابها.

وأثار القتال انقساما في البلاد على أسس عرقية وانتشرت تقارير عن أعمال عنف جنسي. ودفعت الحرب أيضا نحو مليوني شخص للجوء في بقاع أخرى بالمنطقة في أسوأ أزمة من نوعها بأفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.