وزير الدفاع الأمريكي يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور مرارا كسلاح

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لا أدلة على استخدام الحكومة السورية غاز السارين، مشيرا إلى أن بلاده تطالع تقارير ترد من الميدان.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin الدفاع الروسية: اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام الكيميائي تستند لإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي

وقال الوزير الأمريكي ماتيس اليوم الجمعة إنه لم ير دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين لكن الولايات المتحدة تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأضاف ماتيس في تصريحات للصحفيين أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح. بحسب ما نقلته رويترز.

وقال "نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين… لا أملك الدليل، ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك فنحن نبحث عن أدلة".