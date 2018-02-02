رصد طائرات حربية أمريكية بالقرب من الحدود الروسية

حلقت طائرتا استطلاع أمريكيتان من قاعدة "ميلدنهال" البريطانية وتوجهتا نحو الحدود الروسية بالقرب من دول البلطيق. وفقا لموقع الرصد Mil Radar.

وشاركت في العملية طائرة "بوينغ أرسي-135W" وطائرة الدورية المضادة للغواصات "P-8A " بوسيدون.

ويوم الاثنين الماضي اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو — 27" طائرة البحرية الأمريكية "اي بي — 3 أريس" في السماء فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم. وقالت الولايات المتحدة، إن المناورة كانت غير آمنة وأشارت إلى أن لمثل هذه الأفعال "عواقب كارثية". ووفقا للجيش الأمريكي، اقتربت المقاتلة من "أي بي-3 لمسافة قريبة جدا.

وفى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "سو-27" قانونية وآمنة تماما" ونصحت البنتاغون بوقف الرحلات الجوية على حدود الدولة. وردت الولايات المتحدة بقولها إن الطيران العسكري سيواصل "مراقبة" المجال الجوي الدولي قبالة سواحل روسيا.

وحلقت طائرات الاستطلاع الأمريكية على الحدود الروسية من بحر البلطيق 14 مرة على الأقل منذ بداية عام 2018.