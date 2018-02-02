إطلاق صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة من النقب الغربي المتاخمة للحدود مع غزة.

© AP Photo/ Eyad Baba إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة

رام الله — سبوتنيك . وجاء على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي، أنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

هذا وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مجمع مستوطنات شاعر هنيغف لحظة إطلاق الصاروخ.

ويعد هذا الصاروخ الثاني، الذي يطلق من غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حيث كانت طائرة حربية إسرائيلية قد أغارت على هدف داخل القطاع فجر اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتبع لحركة حماس التي ترى إسرائيل أنها تتحمل مسؤولة مباشرة عن أي إطلاق للنار باتجاه مناطقها.

كانت مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان والفتية وقوات الجيش المتمركزة في محيط موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق المخيم، إضافة إلى مواجهات شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

يذكر أن مسيرات تنطلق يوميا بدعوة من القوى والفصائل في غزة، استنكارا لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.