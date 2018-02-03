انفجار في مدينة شيراز جنوبي إيران يسفر عن قتيلين و5 جرحى

قتل شخصان وجرح 5 آخرين بانفجار وقع، اليوم السبت، بأحد المعامل في منطقة صناعية بمدينة شيراز جنوبي إيران. بحسب التلفزيون الرسمي.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إيران: العدو يخطط ويرصد تمويلات ضخمة لإسقاط النظام

طهران- سبوتنيك . كما أفادت وكالة "فارس" بأن "الانفجار سببه استخدام جهاز غير مطابق للمواصفات في أحد المعامل، وأن "المعمل الذي حصل به الانفجار دمر بنسبة 70 بالمئة".

وذكر أن انفجارا هز مركز تجاري بمدينة شيراز الإيرانية في حزيران/ يونيو 2017 أسفر عن سقوط مصابين. وتحدثت التقارير الأولية لوسائل الإعلام المحلية آنذاك عن إصابة ما يصل إلى 15 شخصا، حسب شهود عيان.