الصين تدين العقلية الأمريكية وسياستها

وأضافت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني" نتعشم أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة وأن تضطلع بشكل جاد بمسؤوليتها الخاصة لنزع السلاح وفهم نوايا الصين الاستراتيجية بشكل سليم وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطني والتعزيز العسكري الصيني..". وحثت الولايات المتحدة على التعاون مع الصين وأن يصبح جيشاهما قوة استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية وفي المنطقة.
واتهمت الصين الولايات المتحدة "بالتكهن المتغطرس" عن نوايا الصين وقالت إنها تتبني دائما موقفا متحفظا تجاه تطوير الأسلحة النووية وتبقي قواتها النووية عند أدنى حد.
وأدت مراجعة السياسة النووية الأمريكية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل واعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتثير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين.
(رويترز)
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