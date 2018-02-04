الصين تدين العقلية الأمريكية وسياستها

حثت الصين الولايات المتحدة على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" وألا تسيء فهم تعزيزها العسكري بعد أن نشرت واشنطن وثيقة يوم الجمعة تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين.

© AFP 2018/ Bill Wechter الصين ترد على اتهامات الولايات المتحدة حول أمريكا اللاتينية

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان اليوم الأحد إن"السلام والتنمية توجهان عالميان لا يمكن الرجوع عنهما. على الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم أخذ زمام المبادرة لإتباع هذا النهج بدلا من الاعتراض عليه".

وأضافت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني" نتعشم أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة وأن تضطلع بشكل جاد بمسؤوليتها الخاصة لنزع السلاح وفهم نوايا الصين الاستراتيجية بشكل سليم وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطني والتعزيز العسكري الصيني..". وحثت الولايات المتحدة على التعاون مع الصين وأن يصبح جيشاهما قوة استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية وفي المنطقة.

واتهمت الصين الولايات المتحدة "بالتكهن المتغطرس" عن نوايا الصين وقالت إنها تتبني دائما موقفا متحفظا تجاه تطوير الأسلحة النووية وتبقي قواتها النووية عند أدنى حد.

وأدت مراجعة السياسة النووية الأمريكية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل واعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتثير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين.

(رويترز)