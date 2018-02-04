القوات الأفغانية تقتل ما يقرب من 100 مسلح خلال عمليات حول البلاد

قتلت القوات الأفغانية ما يقرب من مائة مسلح خلال سلسلة من الغارات حول البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "طلوع الأفغاني عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري أن "القوات شنت الغارات على ولايات فارياب وغزنة وقندهار ولوجار وننغرهار وهلمند وميدان وورداك".

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وأضاف المتحدث أنه "خلال العمليات ضبطت أسلحة للمتمردين".

ولم يشر المتحدث إلى ضحايا من القوات الأفغانية خلال العمليات.

وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل تنظيم " "داعش" و"طالبان".

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.