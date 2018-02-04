نتنياهو: لا نسعى لخوض حرب لكننا سنفعل المطلوب لحماية أنفسنا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تسعى لخوض حرب، لكنها تفعل المطلوب لحماية نفسها، مشيرا أن إسرائيل تعتبر المانع الوحيد للإسلام الراديكالي في المنطقة.