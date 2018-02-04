انتشال جثامين 20 مهاجرا أفريقيا غرقوا خلال رحلة هجرة من المغرب إلى إسبانيا

انتشلت السلطات المغربية جثث نحو عشرين مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غرقوا خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا.

نواكشوط ، سبوتنيك. وأعلن ناطق باسم إدارة مليلية (المدينة التي تسيطر عليها إسبانيا شمال المغرب)، اليوم الأحد، أن دوريات لخفر السواحل المغربي انتشلت جثث حوالي عشرين مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء بعدما رصدتهم سفينة إسبانية في المياه الإقليمية للمغربية.

© REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi وفاة ثلاثة مهاجرين بعد غرق قارب قبالة المغرب

ولم يعلن المغرب حتى الآن عن أرقام بخصوص الحادثة وتفاصيل غرق الضحايا وجنسياتهم. ويعتقد ان سوء أحوال الطقس تسبب في غرق المركب الذي يقل المهاجرين، حيث يعيش المغرب حاليا موجة برد وصقيع أثرت على حركة الملاحة البحرية في عدة مناطق.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري بـ243 مهاجرا.

وكان المغرب قد قدم في قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي الـ30 في أديس أبابا نهاية الشهر الماضي، اقتراحا بإحداث مرصد أفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف الهجرة، من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.

وقال المغرب إن وثيقة "الأجندة الأفريقية حول الهجرة" هي "ثمرة للتشاور الدائم مع كثير من رؤساء الدول خلال المحادثات.. وتتضمن الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في أفريقيا، كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعاً نهتدي به".

واحتضن المغرب مؤخرا مؤتمرين هامين حول الهجرة، كما سينظم مؤتمر دولي حول الهجرة كانون الأول/ديسمبر المقبل والذي سيتم خلاله الإعلان عن أول وثيقة أممية شاملة بشأن قضية الهجرة.