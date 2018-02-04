تيلرسون: نتحرى حاليا عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تتحرى صحة المعلومات بشأن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.

وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني جورج فوري في بوينس ايرس، مساء اليوم الأحد، "تقلقنا التقارير عن استخدام غاز الكلور في القصف بسوريا".





وأشار إلى أن الولايات المتحدة، "تتحقق حاليا من معلومات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".