محكمة بريطانية ترفض تسليم هاكرز إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت المحكمة الملكية في لندن، اليوم الإثنين، أن الهاكرز البريطاني لوري لايف، المصاب بمرض متلازمة أسبرجر، لن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

© REUTERS/ Kevin Coombs محكمة بريطانية تدين شخصا دهس مصلين مسلمين في لندن

لندن — سبوتنيك. وجاء في ختام جلسة الاستئناف بقضية الهاكرز البريطاني، في بيان قاضي إنجلترا وويلز، اللورد إيان بورنيت والقاضي السير دنكان أوزلي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تم قبول الطعن".

وأضاف البيان: "ونحن، مع ذلك، نؤكد أن محاكمة السيد لوري في إنجلترا بالتهم الموجهة إليه لن تكون قاسية… وقد تم قبول حجج الدفاع عن السيد لوري، التي تشير بمعظمها أن السيد لوري يرغب بأن تجري محاكمته هنا".

ويذكر أن الهاكرز لوري قدم طلب طعن إلى محكمة لندن ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويتهم الهاكرز باختراق أنظمة مكتب التحقيقات الفدرالي، ووكالة "ناسا"، ووكالات أخرى.