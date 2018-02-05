وزير الدفاع الإيراني: نمتلك الآن طائرة مسيرة يمكنها التحليق فترة طويلة وقصف الأهداف بدقة

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن القوات المسلحة في بلاده باتت تمتلك طائرة مسيرة يمكنها القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة، وقصف الأهداف بقنابل ذكية.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi القضاء الإيراني: سجوننا توفر تسهيلات غير موجودة في أي بلد في العالم

طهران — سبوتنيك. قال العميد حاتمي، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح خط إنتاج الطائرة المسيرة (دون طيار) من نوع "مهاجر 6" اليوم الإثنين، "اليوم ونحن على أعتاب الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية نشهد إزاحة الستار عن طائرة "مهاجر 6" المسيرة والمزودة بقنبلة "قائم" الذكية والنقطوية بوصفها أحد الإنجازات الهامة للصناعة الدفاعية".

وأضاف أن الطائرة المسيرة هذه تمنح القوات المسلحة قدرة القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة والقتال بنطاق عملياتي واسع واستمرار التحليق فترة طويلة، لافتاً إلى أن "هذه الطائرة قادرة على حمل أنواع مختلفة من حمولات المراقبة والاستطلاع والقتال".

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن "استخدام طائرة "مهاجر 6" المسيرة يوفر إمكانية المراقبة الجوية الطويلة وتدمير الأهداف المختلفة بدقة عالية، علاوة على قدرتها على إرسال المعلومات مباشرة وعلى مدار الساعة إلى مراكز القيادة والتحكم وتوفير المراقبة الاستخبارية الواسعة لمحيط العمليات إلى جانب قدرتها على الهبوط والإقلاع في مدرج طيران قصير".

جدير بالذكر أنه منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والسلطات الإيرانية تولي اهتماما كبيرا بالصناعات العسكرية التي تتنوع حاليا ما بين المدرعات والطائرات علاوة على الصواريخ.