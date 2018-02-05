الحكومة التركية: اتفاقنا مع الروس حول استخدام المجال الجوي السوري في العمليات مستمر

قال الناطق باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، إن الاتفاق بين بلاده وروسيا حول استخدام المجال الجوي السوري في العمليات العسكرية لا يزال قائما، نافيا إغلاقه أمام القوات التركية.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال بوزداغ في تصريحات للصحفيين في أنقرة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، "بعد المباحثات التي جرت مع روسيا، تم اتخاذ قرار بشأن استخدام المجال الجوي السوري، وسلاح الجو التركي يستخدم المجال الجوي السوري منذ تلك الفترة، ويستمر في استخدامها بشكل فعال".

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه قد أطلق، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مشفى عفرين منذ اليوم الأول من "العدوان" التركي المتواصل على المدينة 142 قتيلا من المدنيين و345 جريحا.

وأشارت "سانا" إلى أن هذه الضحايا كانت جراء الاستهداف الممنهج الذي تتبعه القوات التركية في استهداف المدنيين والمباني والبنى التحتية لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.