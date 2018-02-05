غوتيريش يدعو روسيا وأمريكا لمواصلة الحوار في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، روسيا والولايات المتحدة لمواصلة الحوار حول اتفاق حد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

© Sputnik. Natalia Seliverstova موسكو: محتوى وثيقة العقيدة النووية الأمريكية يبعث خيبة أمل عميقة

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للأمم المتحدة:

" يتوجه الأمين العام بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، للمشاركة في الحوار الضروري، الذي سيؤدي إلى خفض الترسانة ولمواصلة إظهار المواقف التاريخية الرائدة في هذا المجال عبر جدول أعمال نزع السلاح المتعدد الأطراف، الذي أثبت أهميته بالنسبة لأمننا الجماعي".

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستقوم باستخدام الأسلحة النووية فقط في الظروف الطارئة، بما في ذلك لحماية الحلفاء.

وجاء في العقيدة النووية الوطنية الأمريكية، التي نشرت يوم الجمعة الماضي: "الولايات المتحدة ستنظر في استخدام الأسلحة النووية فقط في ظروف طارئة لحماية مصالحها الحيوية، وكذلك الحلفاء والشركاء".

كما أعلنت الولايات المتحدة، أنها تتطلع إلى شروط تساعد على إقامة تعاون بناء مع روسيا.

وجاء في العقيدة الأمريكية: "إننا نتطلع إلى الظروف التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء مع روسيا".