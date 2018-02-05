أفيخاي أدرعي يغرد متضامنا مع شاب فلسطيني أصابه مستوطنون بجروح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن أن شابا فلسطينيا تعرض للإصابة في وجهه بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية جراء رمي الحجارة باتجاهه من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وأشار أدرعي في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى رفضه التام لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الفرق الطبية الإسرائيلية هرعت لتقديم الإسعاف الأولي للمصاب قبل إخلائه لتلقي العلاج في المستشفى بينما باشرت الشرطة اعتقال مشتبه فيهم.

أصيب قبل قليل شاب #فلسطيني بوجهه بالقرب من #حوارة جراء رمي الحجارة باتجاهه من قبل مواطنين إسرائيليين الامر الذي نرفضه تمامًا. قواتنا الطبية هرعت لتقديم الإسعاف الأولي للمصاب قبل إخلائه لتلقي العلاج في المستشفى بينما باشرت الشرطة اعتقال مشتبه فيهم. pic.twitter.com/6E7apEyF64 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 5, 2018

​وهاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، سيارات فلسطينية في جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ردا على عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل مستوطن واحد.

وأكد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "مستوطنين هاجموا سيارات فلسطينيين، مرت على طريق ايتسهار، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة".

وأضاف الشاهد أن "الجيش الإسرائيلي تدخل وأغلق الطريق أمام حركة المركبات الفلسطينية".

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن منفذ عملية الطعن، التي أسفرت عن مقتل شخص في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، لاذ بالفرار.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد توفي المستوطن الإسرائيلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية الطعن، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.