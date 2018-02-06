الخارجية الروسية: لافروف وظريف يبحثان قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي استضافته سوتشي.

© Sputnik. Григорий Сысоев لافروف: موسكو تأمل أن تساعد نتائج مؤتمر سوتشي دي ميستورا على تفعيل عملية جنيف

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "تبادل الطرفان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي، والتحضير لقمة قزوين الخامسة المرتقبة العام الجاري في كازاخستان".

وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري قد عقد في سوتشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني، وكانت النتيجة الرئيسية لهذا المؤتمر إنشاء لجنة دستورية تعمل في جنيف. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المشاركون في المؤتمر الوطني بيانا بشأن مبادئ التنظيم المستقبلي للبلاد، وهو ما ينطوي على احترام سيادة وسلامة أراضي واستقلال البلاد، وضمان حقوق جميع الجماعات الأثنية والطائفية. وشارك المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في المؤتمر.

يذكر أن سوريا رحبت بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، "والذي أثبت أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أي تدخل خارجي".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن الجمهورية العربية السورية ترحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري — السوري الذي عقد في مدينة سوتشي بتاريخ 30-1-2018، والذي أثبت أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أي تدخل خارجي.