روحاني يدعو السعودية لتحكيم العقل والاهتمام بمصالح المسلمين

وأكد أن إيران لن تواجه أية مشكلة في إجراء الحوار مع البلدان غير الإقليمية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتابع الرئيس الإيراني "لقد استعرضنا خلال محادثاتنا مع رؤساء العالم موضوع مكافحة الإرهاب والاستقرار ومصير الشعوب الإقليمية وصفقات بيع السلاح إلى بلدان المنطقة".
وأشار قائلا "سنواصل محادثاتنا مع الدول الإقليمية وغير الإقليمية، وحتى نطلب الدعم من هذه الدول، كما طالبنا من البلدان الأوروبية على هامش اجتماع منظمة الأمم المتحدة بالعمل على وقف قصف الشعب اليمني".
وقال روحاني إنه فيما يخص القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السوري، فإن هناك تعاون جيد بين إيران وروسيا وتركيا، مشيرا إلى محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح "سياستنا المبدئية ترتكز على أن يتم تدخل أي بلد في شؤون بلد آخر عبر مواقفة الشعب والحكومة في ذلك البلد، وفي غير ذلك فإن الأمر هذا ليس صحيحا، ونحن نرغب في توقف هذه العلميات ذلك أنها تسببت في قتل أشقائنا الأتراك كما لم تؤت بأي ثمار لصالح الأكراد".
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