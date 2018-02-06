مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوافقون على الاجتماع مع إردوغان

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن مسؤولين كبار في الاتحاد سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بلغاريا يوم 26 مارس/ آذار لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وكذلك قضايا إقليمية ودولية.

© AP Photo/ Presidential Press Service إردوغان يتحدى الولايات المتحدة

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيعقد الاجتماع في مدينة فارنا على خلفية حالة من العداء بين تركيا والاتحاد الأوروبي واعترف دبلوماسيون في بروكسل بأن البعض في الاتحاد الأوروبي لم يوافق إلا على مضض على هذا الاجتماع.

وسيقيم رئيس الوزراء البلغاري بويوكو بوريسوف مأدبة عشاء لإردوغان ودونالد توسك الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد.

وقال المسؤولان الأوروبيان في دعوتهما إلى إردوغان "ستكون هذه فرصة طيبة لإجراء تقييم مشترك لمسائل الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في بلدكم، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون والحريات الأساسية، اللذين ما زالا يمثلان الأساس لنسيج وآفاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتدهورت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي من سيء إلى أسوأ منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 2016 وبسبب تعديات إردوغان اللفظية على ألمانيا وهولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على تركيا، التي تضم ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، في دعم مجال الأمن وفي إحكام السيطرة على الهجرة من الشرق الأوسط.