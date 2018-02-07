اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا

توصلت الأحزاب الألمانية الثلاثة الكبرى، الحزب المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي في مقاطعة بافاريا إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.

© AFP 2018/ Odd Andersen ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف

ووفقا للاتفاق الذي نشرته صحيفة " بيلد " الألمانية، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على وزارات الخارجية والمالية والعمل والسياسة الاجتماعية.

فيما حصل حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في مقاطعة بافاريا على وزارة الداخلية، وحصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي تتزعمه ميركل على وزارتي الشؤون الاقتصادية والدفاع.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن سياسي من المحافظين الذين تقودهم ميركل نبأ التوصل إلى الاتفاق المبدئي، فيما لم يؤكد مصدر آخر إتمام الاتفاق، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الأحزاب بشأن بعض المسائل.

واستمرت الجولة الحاسمة من المشاورات بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل وحليفها الاتحاد المسيحي الاجتماعي بقيادة زيهوفر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة مارتين شولتز نحو 24 ساعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية مساء اليوم الأربعاء أو صباح الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أن أنغيلا ميركل التي فاز حزبها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعثرت في تشكيل الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2017.