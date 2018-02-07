الرئاسة التركية: سنناقش مع أمريكا دعمها وحدات حماية الشعب الكردية

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا والولايات المتحدة ستناقشان الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وترحيل رجل الدين التركي فتح الله غولن ومحاكمة مصرفي تركي وصفها بأنها "تسمم" العلاقات بين البلدين.

© REUTERS/ RODI SAID عفرين وأهلها بعد 19 يوما على العملية التركية: متمسكون بأرضنا وبهويتنا السورية

وقال إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي في أنقرة إنه ستتم مناقشة تلك القضايا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر اللذين من المتوقع أن يزورا تركيا الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث كالين، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون الأسبوع المقبل، تأتي بطلب من جانب واشنطن، وقال: "زيارة تيلرسون جاءت بطلب من الجانب الأمريكي وسأستقبل ماكمستر أيضا".

وأضاف كالين: "نبذل جهودا من أجل إعادة الثقة بين البلدين، وعلى أميركا أن تتخذ خطوات ملموسة عل الأرض، من أجل إعادة الثقة".