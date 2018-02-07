محكمة تركية تقضي بسجن 60 شخصا مدى الحياة في محاولة الانقلاب

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بسجن 60 شخصا من أفراد الجيش مدى الحياة لمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه "تم الحكم على أربعة آخرين بالسجن المشدد، في حين برأت المحكمة 100 متهم آخرين".

#BREAKING 64 convicts get life sentences for activities at military academy in Ankara during FETO's 2016 defeated coup — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 7, 2018

​ولفتت إلى أن "عريضة الاتهام تفيد بأن قادة الانقلاب نقلوا طلابا من الأكاديمية العسكرية إلى قاعدة جوية لمواجهة مدنيين يرفضون محاولة الانقلاب. ولم يكن الطلاب يدركون حقيقة الموقف".