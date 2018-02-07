معدل التضخم السنوي في فنزويلا تجاوز 4000 %

ارتفعت الأسعار في فنزويلا بنسبة 4068 % خلال الـ12 شهرا الماضية، وذلك حسب تقديرات الهيئة التشريعية التي تقودها المعارضة في البلاد.

© Sputnik. Aleksey Nikolski رئيس فنزويلا يعلن استقرار أسعار النفط بعد الإجراءات المنسقة لبلدان "أوبك"

وقال مشرعون من المعارضة أن التضخم بلغ 84.2 % خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب "رويترز".

ويعاني ملايين من المواطنين في فنزويلا من نقص في الغذاء والدواء، وباتت المعاملات اليومية صعبة جدا، حيث تتضاعف الأسعار كل 35 يوما.

وتلقى الحكومة باللوم في تلك المشاكل على المعارضة، وهبطت قيمة العملة المحلية "البوليفار" حوالي 40 % مقابل الدولار خلا شهر يناير/ كانون الثاني.

للجماعة البقولوا عشان ما نبقي زي سوريا و اليمن نحن حاليا اسوا من منهم و معدل التضخم في #السودان 122% الثاني عالميا بعد فنزويلا، لنتكاتف و نتفق لطرد هؤلاء المفسدون و الا سيموت الناس جوعا و الحكومة لن تبالي ابدا #السودان_مسيرات_الخلاص_الكبري #السودان_نحو_الحريه pic.twitter.com/lZ4kvcsgsc — Mohammed || El Revolucinario (@MSaudSdn) February 1, 2018

​ولا تنشر الحكومة الفنزويلية بيانات التضخم منذ عامين، رغم أنها زادت من الحد الأدنى للأجور 40 % الشهر الماضي، لكن هذه الزيادة تعادل دولارا واحدا الآن.